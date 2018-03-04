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Bloomberg: Россия спасает Европу от морозов поставками газа

Ввиду рекордных морозов Европа вынуждена значительно увеличить объемы выкупаемого газа у России, пишет агентство Bloomberg. Данная ситуация наглядно демонстрирует зависимость Запада от восточного соседа.

Bloomberg: Россия спасает Европу от морозов поставками газа


Аномальные холода, накрывшие территорию Европы, увеличили спрос на теплоснабжение и электричество. У стран ЕС стремительно сокращаются запасы топлива, что вынуждает руководство экстренно пополнять хранилища газа через российские поставки. Высокую степень зависимости от газа из РФ продемонстрировала Великобритания, покупающая сжиженный газ танкерами.

Заменить российские поставки не может ни одна страна. Норвегия, занимающая 2-е место в списке крупнейших экспортеров голубого топлива, сократила поставки газа из-за технических трудностей. Ситуация остается позитивной для России, когда запасы топлива в хранилищах европейских стран находятся на минимуме за последние 5 лет, уточняют эксперты издания.
Экономика
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 11:20
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