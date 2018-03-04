АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Восстание машин уже началось и технологии искусственного интеллекта порабощают человечество
EUR 69.47 USD 56.66
Курс валют на 03.03.2018

В Женеве представят особую версию универсала Mercedes-Benz CLA

Компания Mercedes-Benz представит в Женеве компактный универсал Mercedes-Benz CLA Shooting Brake в особой модификации под названием Night Edition. Особая версия универсала появится в продаже летом нынешнего года.

В Женеве представят особую версию универсала Mercedes-Benz CLA


Особая модификация универсала Mercedes-Benz Cla Shooting Brake Night Edition получила преобразованный передний бампер с мощной нижней «губой», другие задние бамперы и специальные боковые юбки. Уникальной чертой автомобиля являются многоспицевые 18-дюймовые колёсные диски, светодиодная головная оптика, а также спереди на крыльях имеет особая эмблема с наименованием серии.

В салоне особого универсала стоит отметить оригинальные коврики, белую окантовку вентиляционных дефлекторов и элементы декора сделанные из углепластика. В качестве силовой установки спецверсии выступят те же силовые агрегаты, которыми комплектуется базовая модификация Mercedes-Benz CLA.
Авто / Главные новости
Добавил: Алина Сегодня, 11:10
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В плазменном шаре был замечен двигающийся
Лолита Милявская напомнила пользователям Сети,
Ученые: В этом году на нашу планету обрушатся 30
Ученые: Лечение онкологии стало возможным
Toyota создала подразделение для разработки
Пользователи Сети считают, что молодой супруг
В 2018 году Apple выпустит бюджетный MacBook Air
Новое купе Mercedes-AMG GT показали на тизерах в
Более 40 городов по всему миру полностью перешли
Внедорожник Toyota RAV4 2019 года представили на
СМИ: Пианист Олег Полянский был любовником
В Москве сотрудники полиции задержали сошедшего с
Питание беременной матери влияет на скорость
Немецкие социал-демократы согласились создать
Борис Гребенщиков после госпитализации в клинику
Мама Тимати Симона Юнусова разрешает 3-летней
Игорь Николаев трогательно поздравил Аллу
Анна Седокова недовольна услугами аэропорта
Дана Борисова опубликовала пост, в котором
Еврокомиссия выделит Украине 32,5 млн евро на
Российские ученые восстанавливают скелет мамонта
Аукцион шкатулок для сигар собрал более €1,4 млн
Зять Ольги Зарубиной Евгений Гудков хочет
50-летняя Памела Андерсон готова выйти замуж в
Тутта Ларсен рассказала о своем отношении к
Роза Сябитова огорчила поклонников рассуждениями
В Facebook чат-боты ставят пользователям ложные
Сын Полины Гагариной приобрел метеорит, в
В России «упали» цены на смартфон Samsung Galaxy
Рестайлинговый кроссовер Honda Pilot запечатлён
Просмотреть все новости