В Женеве представят особую версию универсала Mercedes-Benz CLA
Компания Mercedes-Benz представит в Женеве компактный универсал Mercedes-Benz CLA Shooting Brake в особой модификации под названием Night Edition. Особая версия универсала появится в продаже летом нынешнего года.
Особая модификация универсала Mercedes-Benz Cla Shooting Brake Night Edition получила преобразованный передний бампер с мощной нижней «губой», другие задние бамперы и специальные боковые юбки. Уникальной чертой автомобиля являются многоспицевые 18-дюймовые колёсные диски, светодиодная головная оптика, а также спереди на крыльях имеет особая эмблема с наименованием серии.
В салоне особого универсала стоит отметить оригинальные коврики, белую окантовку вентиляционных дефлекторов и элементы декора сделанные из углепластика. В качестве силовой установки спецверсии выступят те же силовые агрегаты, которыми комплектуется базовая модификация Mercedes-Benz CLA.
Особая модификация универсала Mercedes-Benz Cla Shooting Brake Night Edition получила преобразованный передний бампер с мощной нижней «губой», другие задние бамперы и специальные боковые юбки. Уникальной чертой автомобиля являются многоспицевые 18-дюймовые колёсные диски, светодиодная головная оптика, а также спереди на крыльях имеет особая эмблема с наименованием серии.
В салоне особого универсала стоит отметить оригинальные коврики, белую окантовку вентиляционных дефлекторов и элементы декора сделанные из углепластика. В качестве силовой установки спецверсии выступят те же силовые агрегаты, которыми комплектуется базовая модификация Mercedes-Benz CLA.
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Добавил: Алина Сегодня, 11:10