В Женеве представят особую версию универсала Mercedes-Benz CLA

Особая модификация универсала Mercedes-Benz Cla Shooting Brake Night Edition получила преобразованный передний бампер с мощной нижней «губой», другие задние бамперы и специальные боковые юбки. Уникальной чертой автомобиля являются многоспицевые 18-дюймовые колёсные диски, светодиодная головная оптика, а также спереди на крыльях имеет особая эмблема с наименованием серии.В салоне особого универсала стоит отметить оригинальные коврики, белую окантовку вентиляционных дефлекторов и элементы декора сделанные из углепластика. В качестве силовой установки спецверсии выступят те же силовые агрегаты, которыми комплектуется базовая модификация Mercedes-Benz CLA.