Nielsen: Россияне стали чаще готовить макароны дома
Исследовательская компания Nielsen провела аудит сетей супермаркетов, определив, что в 2017 году россияне стали чаще покупать макароны и соусы к пасте, стремясь самостоятельно готовить пищу дома.
За период с февраля прошлого года по январь текущего года темпы продаж товаров кулинарии стремительно растут, превышая средние значения по рынку. Реализация макаронных изделий возросла на 3,5%, соусов к лапше - на 4,9%, специй - 2,2%, пишет портал РИА Новости. Значительно выросли продажи смесей с добавлением оливкового и подсолнечного масел, применяемых в приготовлении блюд (+33,9%). Россияне стараются питаться дома, резюмировали эксперты.
Одновременно общие показатели рынка продуктов повседневного спроса демонстрировали падение на 0,6%. Помимо роста продаж в области средств для приготовления пасты, стремительно увеличиваются объемы реализации товаров детского питания и промышленных кормов для собак и кошек.
За период с февраля прошлого года по январь текущего года темпы продаж товаров кулинарии стремительно растут, превышая средние значения по рынку. Реализация макаронных изделий возросла на 3,5%, соусов к лапше - на 4,9%, специй - 2,2%, пишет портал РИА Новости. Значительно выросли продажи смесей с добавлением оливкового и подсолнечного масел, применяемых в приготовлении блюд (+33,9%). Россияне стараются питаться дома, резюмировали эксперты.
Одновременно общие показатели рынка продуктов повседневного спроса демонстрировали падение на 0,6%. Помимо роста продаж в области средств для приготовления пасты, стремительно увеличиваются объемы реализации товаров детского питания и промышленных кормов для собак и кошек.
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Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 11:00