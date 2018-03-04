Nielsen: Россияне стали чаще готовить макароны дома

За период с февраля прошлого года по январь текущего года темпы продаж товаров кулинарии стремительно растут, превышая средние значения по рынку. Реализация макаронных изделий возросла на 3,5%, соусов к лапше - на 4,9%, специй - 2,2%, пишет портал РИА Новости. Значительно выросли продажи смесей с добавлением оливкового и подсолнечного масел, применяемых в приготовлении блюд (+33,9%). Россияне стараются питаться дома, резюмировали эксперты.Одновременно общие показатели рынка продуктов повседневного спроса демонстрировали падение на 0,6%. Помимо роста продаж в области средств для приготовления пасты, стремительно увеличиваются объемы реализации товаров детского питания и промышленных кормов для собак и кошек.