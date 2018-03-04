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Nielsen: Россияне стали чаще готовить макароны дома

Исследовательская компания Nielsen провела аудит сетей супермаркетов, определив, что в 2017 году россияне стали чаще покупать макароны и соусы к пасте, стремясь самостоятельно готовить пищу дома.

Nielsen: Россияне стали чаще готовить макароны дома


За период с февраля прошлого года по январь текущего года темпы продаж товаров кулинарии стремительно растут, превышая средние значения по рынку. Реализация макаронных изделий возросла на 3,5%, соусов к лапше - на 4,9%, специй - 2,2%, пишет портал РИА Новости. Значительно выросли продажи смесей с добавлением оливкового и подсолнечного масел, применяемых в приготовлении блюд (+33,9%). Россияне стараются питаться дома, резюмировали эксперты.

Одновременно общие показатели рынка продуктов повседневного спроса демонстрировали падение на 0,6%. Помимо роста продаж в области средств для приготовления пасты, стремительно увеличиваются объемы реализации товаров детского питания и промышленных кормов для собак и кошек.
Экономика / Главные новости
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 11:00
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