Жители Грузии теперь чаще обращаются к психологам

Граждане Грузии стали все чаще прибегать к профессиональной помощи психологов. И на это есть как минимум две причины: у людей возросло количество проблем и многие стали осознавать, что своевременная помощь специалиста просто необходима. О подобной тенденции рассказала психолог Сопо Майсурадзе: среди наиболее распространенных проблем - эмоциональные расстройства, обусловленные внутрисемейными конфликтами, агрессия, различные фобии, даже пищевые расстройства.Как подчеркивает специалист, еще лет 5 назад за неделю за помощью к профессионалу могли прийти около 10 человек. Теперь же эта цифра выросла до 50. В былые времена люди полагали, что все «само рассосется», это временно и т.п. В настоящее же время родители, замечая, что у ребенка есть проблемы, стараются обратиться к психологу, чтобы эти проблемы не зашли слишком далеко.