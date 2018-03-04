АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Восстание машин уже началось и технологии искусственного интеллекта порабощают человечество
EUR 69.47 USD 56.66
Курс валют на 03.03.2018

Жители Грузии теперь чаще обращаются к психологам

В последнее время отмечается рост обращений жителей Грузии к профессиональным психологам.

Жители Грузии теперь чаще обращаются к психологам


Граждане Грузии стали все чаще прибегать к профессиональной помощи психологов. И на это есть как минимум две причины: у людей возросло количество проблем и многие стали осознавать, что своевременная помощь специалиста просто необходима. О подобной тенденции рассказала психолог Сопо Майсурадзе: среди наиболее распространенных проблем - эмоциональные расстройства, обусловленные внутрисемейными конфликтами, агрессия, различные фобии, даже пищевые расстройства.

Как подчеркивает специалист, еще лет 5 назад за неделю за помощью к профессионалу могли прийти около 10 человек. Теперь же эта цифра выросла до 50. В былые времена люди полагали, что все «само рассосется», это временно и т.п. В настоящее же время родители, замечая, что у ребенка есть проблемы, стараются обратиться к психологу, чтобы эти проблемы не зашли слишком далеко.
Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 09:05
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Mercedes-Benz A-Class Sedan проходит завершающие
В плазменном шаре был замечен двигающийся
Лолита Милявская напомнила пользователям Сети,
Ученые: В этом году на нашу планету обрушатся 30
Ученые: Лечение онкологии стало возможным
Toyota создала подразделение для разработки
Пользователи Сети считают, что молодой супруг
В 2018 году Apple выпустит бюджетный MacBook Air
Новое купе Mercedes-AMG GT показали на тизерах в
Более 40 городов по всему миру полностью перешли
Внедорожник Toyota RAV4 2019 года представили на
СМИ: Пианист Олег Полянский был любовником
В Москве сотрудники полиции задержали сошедшего с
Питание беременной матери влияет на скорость
Немецкие социал-демократы согласились создать
Борис Гребенщиков после госпитализации в клинику
Мама Тимати Симона Юнусова разрешает 3-летней
Игорь Николаев трогательно поздравил Аллу
Анна Седокова недовольна услугами аэропорта
Дана Борисова опубликовала пост, в котором
Еврокомиссия выделит Украине 32,5 млн евро на
Российские ученые восстанавливают скелет мамонта
Аукцион шкатулок для сигар собрал более €1,4 млн
Зять Ольги Зарубиной Евгений Гудков хочет
50-летняя Памела Андерсон готова выйти замуж в
Тутта Ларсен рассказала о своем отношении к
Роза Сябитова огорчила поклонников рассуждениями
В Facebook чат-боты ставят пользователям ложные
Сын Полины Гагариной приобрел метеорит, в
В России «упали» цены на смартфон Samsung Galaxy
Просмотреть все новости