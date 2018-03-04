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У Владимира Винокура-младшего тяжело болеет дочь

Владимир Винокур рассказал о своем родственнике-тезке, который имеет тяжело больного ребенка: у девочки спинальная амиотрофия Верднига-Гофмана.

У Владимира Винокура-младшего тяжело болеет дочь


Будучи в гостях на программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион», известный отечественный юморист Владимир Винокур рассказал о своих родных. В частности – о племяннике, полном тезке знаменитости. Пока юморист служил в армии, он нянчил своего тезку. А потом племянник не захотел, чтобы среди родни было двое с одинаковыми именами и предложил величать себя Федей. Через некоторое время Федей назвался и сам артист, причем так называли его все близкие. Он даже так подписывал свои армейские письма.

Поделился артист и семейным горем: дочь его тезки-племянника тяжело больна. Нехотя озвучил Винокур и ее диагноз. Оказывается, артист как может помогает Владимиру-младшему.

Вспомнил Владимир Винокур и своего родного брата. В 2011 году он умер, слишком поздно обнаружив у себя сахарный диабет. Из-за рассказанной печальной истории ведущая расплакалась, так что артисту пришлось ее успокаивать.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 08:55
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