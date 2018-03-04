В Бразилии уборщица окатила грабителя водой из ведра

В Сети разместили ролик, записанный камерой видеонаблюдения, где видно: две сотрудницы магазина убирают помещение, одна из них набрала в ведро воду. Неожиданно в дверь входит неизвестный, достает предмет, похожий на пистолет и начинает угрожать.Девушка с ведром продолжает набирать в него воду, а затем, неожиданно для нападавшего разворачивается и выплескивает на него воду. Тот, опешив, поспешил убраться. Но девушка, захватив швабру бросается за ним.Что было потом – история умалчивает. Пользователи YouTube, просмотревшие ролик, принялись высказывать свои предположения.