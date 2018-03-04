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В римско-католическом календаре появился новый праздник посвященный Деве Марии

В знак преданности Деве Марии папа Фрэнсис создал новый праздник в римско-католическом календаре.

В римско-католическом календаре появился новый праздник посвященный Деве Марии


В субботу папой Фрэнсисом был издан указ, в котором говорится о дате праздника «Матери Церкви». Отмечать его будут в понедельник после Пятидесятницы. В 2018 году это будет 21 мая. В данном указе идет речь о преданности «материнского чувства Церкви» у пасторов и верующих, а также об умножении благочестия Мариан. Фрэнсис является первым латиноамериканским папой, настолько посвященным благочестию Мариан, а также с отношением к церкви как к родной матери.

Стоит добавить, еще в 2016 году по назначению папы появился еще один праздный день поклонения Святой Марии Магдалине, празднуется он 22 июля.
dzen / В мире / Общество / Главные новости
Добавил: Елена Юрьева Сегодня, 10:10
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