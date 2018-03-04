Фигуристка Медведева продемонстрировала, где прятала российский флаг

Обладательница «серебряной» медали в женском одиночном катании, фигуристка Евгения Медведева поделилась с подписчиками патриотическим видеороликом. Россиянка продемонстрировала фолловерам, как она прятала запрещённый на Олимпиаде 2018 российский флаг. На видео Евгения со словами: «Мы прилетели на Родину, поэтому…», начинает отрывать свой белый шарф, пришитый к олимпийской курточке.- Мы давно мечтали это сделать! – продолжила комментировать свои действия фигуристка и, оторвав шарф, показала то, что было скрыто от глаз постороннего. Как оказалось, на внутренней поле куртки Медведевой располагался бело-сине-красный флаг России.- А теперь все знают секрет этого странного белого шарфа, - добавила Евгения, которая всё же привезла на зимнюю Олимпиаду в Пхенчхане российский флаг. Напомним, что российским спортсменам, выступавшим в Пхенчхане в статусе «Олимпийские атлеты из России», запрещалось не только привозить в Южную Корею триколор РФ, но даже использовать в экипировке и одежде цвета российского национального флага.