YouTube Live позволяет настроить добавление автоматических субтитров

Пополнение на YouTube Live новых функциональных возможностей, позволяет испытать автоматическое создание субтитров, для возможности внедрения в новые платформы. По статистическим подсчетам компании определено, что начиная с 2009 года, видео на на YouTube пополнилось более чем 1 млрд. роликов с автоматической генерацией субтитров.В качестве пилотного проекта, данная функция стартует в ближайшие время, дальнейшие работы специалисты направят на «отшлифовку» отдельных нюансов. Планируется добавить в YouTube Live возможность просматривать видео сюжеты, одновременно с ведением записи трансляции. Подобный аналог уже создан Twitch. Так же, скоро появится функция поиска трансляции по географическим локациям. Можно будет и организовать «складирование» на Tumblr, трансляций из YouTube Live. Не против будут юзеры, если появится возможность проведения Super Chat на действующей платформе IFTTT (If This, Then That).