YouTube Live позволяет настроить добавление автоматических субтитров
Все больше осваивая доступные возможности YouTube, пользователи активно начинают пользоваться трансляциями на YouTube Live. Не останавливаются и разработчики, для большей уникальности сервиса, сообщается о внедрении ряда новых опций. Причем рассматривается такая возможность, как появление автоматических титров.
Пополнение на YouTube Live новых функциональных возможностей, позволяет испытать автоматическое создание субтитров, для возможности внедрения в новые платформы. По статистическим подсчетам компании определено, что начиная с 2009 года, видео на на YouTube пополнилось более чем 1 млрд. роликов с автоматической генерацией субтитров.
В качестве пилотного проекта, данная функция стартует в ближайшие время, дальнейшие работы специалисты направят на «отшлифовку» отдельных нюансов. Планируется добавить в YouTube Live возможность просматривать видео сюжеты, одновременно с ведением записи трансляции. Подобный аналог уже создан Twitch. Так же, скоро появится функция поиска трансляции по географическим локациям. Можно будет и организовать «складирование» на Tumblr, трансляций из YouTube Live. Не против будут юзеры, если появится возможность проведения Super Chat на действующей платформе IFTTT (If This, Then That).
Пополнение на YouTube Live новых функциональных возможностей, позволяет испытать автоматическое создание субтитров, для возможности внедрения в новые платформы. По статистическим подсчетам компании определено, что начиная с 2009 года, видео на на YouTube пополнилось более чем 1 млрд. роликов с автоматической генерацией субтитров.
В качестве пилотного проекта, данная функция стартует в ближайшие время, дальнейшие работы специалисты направят на «отшлифовку» отдельных нюансов. Планируется добавить в YouTube Live возможность просматривать видео сюжеты, одновременно с ведением записи трансляции. Подобный аналог уже создан Twitch. Так же, скоро появится функция поиска трансляции по географическим локациям. Можно будет и организовать «складирование» на Tumblr, трансляций из YouTube Live. Не против будут юзеры, если появится возможность проведения Super Chat на действующей платформе IFTTT (If This, Then That).
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 09:50