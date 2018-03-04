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YouTube Live позволяет настроить добавление автоматических субтитров

Все больше осваивая доступные возможности YouTube, пользователи активно начинают пользоваться трансляциями на YouTube Live. Не останавливаются и разработчики, для большей уникальности сервиса, сообщается о внедрении ряда новых опций. Причем рассматривается такая возможность, как появление автоматических титров.

Пополнение на YouTube Live новых функциональных возможностей, позволяет испытать автоматическое создание субтитров, для возможности внедрения в новые платформы. По статистическим подсчетам компании определено, что начиная с 2009 года, видео на на YouTube пополнилось более чем 1 млрд. роликов с автоматической генерацией субтитров.

YouTube Live позволяет настроить добавление автоматических субтитров


В качестве пилотного проекта, данная функция стартует в ближайшие время, дальнейшие работы специалисты направят на «отшлифовку» отдельных нюансов. Планируется добавить в YouTube Live возможность просматривать видео сюжеты, одновременно с ведением записи трансляции. Подобный аналог уже создан Twitch. Так же, скоро появится функция поиска трансляции по географическим локациям. Можно будет и организовать «складирование» на Tumblr, трансляций из YouTube Live. Не против будут юзеры, если появится возможность проведения Super Chat на действующей платформе IFTTT (If This, Then That).
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 09:50
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