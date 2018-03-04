В Торонто безызвестный совершил убийство и скрылся

Убийца пристрелил мужчину из автомобиля на ходу. Злодеяние произошло в районе Северный Йорк, в Торонто в ночь на субботу. На данный момент личность жертвы убийства не установили, пока известен пол и приблизительный возраст около 40-лет. Полицейские ведут расследование, а также разыскивают возможных очевидцев убийства.Из источников сообщается, что подозреваемых в совершении злодеяния еще нет, и задержаний не проводилось.