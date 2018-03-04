На протоиерея Екатеринбурга подали в суд из за высказываниях о Ленине

В начале марта в здании Екатеринбургского суда состоится судебный процесс. Иск подан общественным деятелем Николаем Рябчевским, на протоиерея Евгения Попиченко, настоятеля собора Пресвятой Богородицы. Главной причиной подачи данного иска является заявление служителя, решившего провести сравнительные черты между Лениным и Гитлером. В иске руководителя Союза общественных организаций ветеранов военной службы Николая Рябчевского указано, что заявления Попиченка уничтожают достоинство и порядочность истца так, как жизненный путь деятеля прокладывался под благим воздействием политических действий Ленина и разработанных учений о создании социализма.Рябчевский настаивает на извинениях от настоятеля, перед ним и многими людьми , но и признания заявлений Попиченко вызывающими вражеские, ненавистные чувства между жителями России.