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Рейсеры сравнили на гоночной трассе BMW M2 и Audi RS3

Рейсеры решили проверить на трассе два быстрых компактных авто (примерно одинаковых по стоимости). В состязаниях между чёрным BMW M2 и серым Audi RS3 победу одержал полноприводной Audi, имевший, к тому же, более мощный двигатель.

Рейсеры сравнили на гоночной трассе BMW M2 и Audi RS3


Драг-рейсеры поставили перед собой задачу: выяснить, какой из авто с ценником в 50 000 фунтов окажется круче? Для состязаний на гоночной трассе были «вызваны»: чёрный BMW M2 с 2,5-литрвым мотором и серый Audi RS3, имеющий под капотом 3-литровую силовую установку. Также следует отметить, что при всех внешней похожести и схожих габаритах BMW M2 имеет задний привод, а его конкурент - полноприводный да ещё и с системой Quattro. Перевес в разгоне «до сотни» был также у Audi RS3, правда, небольшой – всего 2 десятых секунды.


Все предположения автоэкспертов о том, что RS3 стартует куда лучше, чем М2, оказались подтверждены на практике. Уже после первых секунд состязания Audi начал «уходить» в отрыв. BMW M2 героически пытался «выжать скорость» из своего 400-сильного движка с турбонаддувом, но преимущество RS3 становилось всё ощутимее. Хотя специалисты говорили о том, что BMW способен сократить отставание уже в середине дистанции, но этого не произошло. Разрыв между RS3 и М2 на финише достиг 20-25 метров! Таким образом, более слабый мотор, небольшие колеса и отсутствие AMD у М2 позволили Audi RS3 убедительно победить в этом автосостязании.
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Добавил: Максим Литвиненко Сегодня, 09:20
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