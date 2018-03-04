Рейсеры сравнили на гоночной трассе BMW M2 и Audi RS3

Драг-рейсеры поставили перед собой задачу: выяснить, какой из авто с ценником в 50 000 фунтов окажется круче? Для состязаний на гоночной трассе были «вызваны»: чёрный BMW M2 с 2,5-литрвым мотором и серый Audi RS3, имеющий под капотом 3-литровую силовую установку. Также следует отметить, что при всех внешней похожести и схожих габаритах BMW M2 имеет задний привод, а его конкурент - полноприводный да ещё и с системой Quattro. Перевес в разгоне «до сотни» был также у Audi RS3, правда, небольшой – всего 2 десятых секунды.Все предположения автоэкспертов о том, что RS3 стартует куда лучше, чем М2, оказались подтверждены на практике. Уже после первых секунд состязания Audi начал «уходить» в отрыв. BMW M2 героически пытался «выжать скорость» из своего 400-сильного движка с турбонаддувом, но преимущество RS3 становилось всё ощутимее. Хотя специалисты говорили о том, что BMW способен сократить отставание уже в середине дистанции, но этого не произошло. Разрыв между RS3 и М2 на финише достиг 20-25 метров! Таким образом, более слабый мотор, небольшие колеса и отсутствие AMD у М2 позволили Audi RS3 убедительно победить в этом автосостязании.