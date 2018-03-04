АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Восстание машин уже началось и технологии искусственного интеллекта порабощают человечество
EUR 69.47 USD 56.66
Курс валют на 03.03.2018

В Китае задумались о разрешении рожать третьего ребенка

В Китае законодатели задумались о возможности разрешения рожать третьего ребенка.

В Китае задумались о разрешении рожать третьего ребенка


Члены законодательного совета Китайской Народной Республики в ближайшем времени обсудят нововведение для желающих иметь многодетные семьи. Одним из главных вопросов на рассмотрении будет возможность разрешения супругам завести третьего ребенка. Данное рассмотрение вопроса состоится на ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей. Еще в конце 2015 года в Китае приняли решение об отмене политики «Одна семья-один ребенок» созданной в конце 1970-х годов. Предложил изменить данную политику председатель Гуандуна, а также адвокат – Чжу Леюй. Он заявил, что данная политика приводит к низкой рождаемости в стране.

Другое заявление поступило от специалиста в области демографических вопросов Хуана Вэньчжена. По его словам, «Китай должен отменить старую политику о планировании деторождения целиком».
В мире
Добавил: Елена Юрьева Сегодня, 08:50
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Mercedes-Benz A-Class Sedan проходит завершающие
В плазменном шаре был замечен двигающийся
Лолита Милявская напомнила пользователям Сети,
Ученые: В этом году на нашу планету обрушатся 30
Ученые: Лечение онкологии стало возможным
Toyota создала подразделение для разработки
Пользователи Сети считают, что молодой супруг
В 2018 году Apple выпустит бюджетный MacBook Air
Новое купе Mercedes-AMG GT показали на тизерах в
Более 40 городов по всему миру полностью перешли
Внедорожник Toyota RAV4 2019 года представили на
СМИ: Пианист Олег Полянский был любовником
В Москве сотрудники полиции задержали сошедшего с
Питание беременной матери влияет на скорость
Немецкие социал-демократы согласились создать
Борис Гребенщиков после госпитализации в клинику
Мама Тимати Симона Юнусова разрешает 3-летней
Игорь Николаев трогательно поздравил Аллу
Анна Седокова недовольна услугами аэропорта
Дана Борисова опубликовала пост, в котором
Еврокомиссия выделит Украине 32,5 млн евро на
Российские ученые восстанавливают скелет мамонта
Аукцион шкатулок для сигар собрал более €1,4 млн
Зять Ольги Зарубиной Евгений Гудков хочет
50-летняя Памела Андерсон готова выйти замуж в
Тутта Ларсен рассказала о своем отношении к
Роза Сябитова огорчила поклонников рассуждениями
В Facebook чат-боты ставят пользователям ложные
Сын Полины Гагариной приобрел метеорит, в
В России «упали» цены на смартфон Samsung Galaxy
Просмотреть все новости