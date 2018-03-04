В Китае задумались о разрешении рожать третьего ребенка

Члены законодательного совета Китайской Народной Республики в ближайшем времени обсудят нововведение для желающих иметь многодетные семьи. Одним из главных вопросов на рассмотрении будет возможность разрешения супругам завести третьего ребенка. Данное рассмотрение вопроса состоится на ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей. Еще в конце 2015 года в Китае приняли решение об отмене политики «Одна семья-один ребенок» созданной в конце 1970-х годов. Предложил изменить данную политику председатель Гуандуна, а также адвокат – Чжу Леюй. Он заявил, что данная политика приводит к низкой рождаемости в стране.Другое заявление поступило от специалиста в области демографических вопросов Хуана Вэньчжена. По его словам, «Китай должен отменить старую политику о планировании деторождения целиком».