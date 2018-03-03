Полицейские изъяли у драгдилеров 100 килограммов наркотиков

Обыски проводились в ходе уголовного расследования по факту сбыта наркотиков. У распространителей были найдены упакованные в полимерные мешочки гашиш, марихуана, кокаин, таблетки ЛСД общей массой больше центнера.Возбуждено уголовное дело. Предварительное расследование этого преступления позволило также «накрыть» преступную группировку, промышлявшую по территории ряда регионов России.В числе задержанных драгдилеров – девять человек от 23 до 40 лет. Семь поместили под стражу, а двое – под домашним арестом и подпиской о невыезде.