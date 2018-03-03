Полицейские изъяли у драгдилеров 100 килограммов наркотиков
В ходе обысков полицейскими было изъято у группы драгдилеров свыше 100 килограммов наркотического зелья, распространяемого в нескольких регионах России.
Обыски проводились в ходе уголовного расследования по факту сбыта наркотиков. У распространителей были найдены упакованные в полимерные мешочки гашиш, марихуана, кокаин, таблетки ЛСД общей массой больше центнера.
Возбуждено уголовное дело. Предварительное расследование этого преступления позволило также «накрыть» преступную группировку, промышлявшую по территории ряда регионов России.
В числе задержанных драгдилеров – девять человек от 23 до 40 лет. Семь поместили под стражу, а двое – под домашним арестом и подпиской о невыезде.
Обыски проводились в ходе уголовного расследования по факту сбыта наркотиков. У распространителей были найдены упакованные в полимерные мешочки гашиш, марихуана, кокаин, таблетки ЛСД общей массой больше центнера.
Возбуждено уголовное дело. Предварительное расследование этого преступления позволило также «накрыть» преступную группировку, промышлявшую по территории ряда регионов России.
В числе задержанных драгдилеров – девять человек от 23 до 40 лет. Семь поместили под стражу, а двое – под домашним арестом и подпиской о невыезде.
Происшествия
Добавил: George21 Вчера, 20:49