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Полицейские изъяли у драгдилеров 100 килограммов наркотиков

В ходе обысков полицейскими было изъято у группы драгдилеров свыше 100 килограммов наркотического зелья, распространяемого в нескольких регионах России.

Полицейские изъяли у драгдилеров 100 килограммов наркотиков


Обыски проводились в ходе уголовного расследования по факту сбыта наркотиков. У распространителей были найдены упакованные в полимерные мешочки гашиш, марихуана, кокаин, таблетки ЛСД общей массой больше центнера.

Возбуждено уголовное дело. Предварительное расследование этого преступления позволило также «накрыть» преступную группировку, промышлявшую по территории ряда регионов России.

В числе задержанных драгдилеров – девять человек от 23 до 40 лет. Семь поместили под стражу, а двое – под домашним арестом и подпиской о невыезде.
Происшествия
Добавил: George21 Вчера, 20:49
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