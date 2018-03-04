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Специалисты назвали реальный срок «жизни» iPhone

Среди поклонников iPhone есть мнение, что каждая новая модель смартфона может отслужить не более двух лет. Поэтому пользователи iPhone стараются приобрести именно последнюю модель, но специалистам стало интересно насколько такая частая смена смартфонов оправдана.

Эксперты из американской компании Asymco провели исследование, которое показало, что постоянный пользователь iPhone меняет свой смартфон хотя бы один раз в четыре года. Также эксперты определили, что в 2016 году в мире было около одного миллиарда активных смартфонов, а через два года это число выросло до 1,3 млрд. Но по сведениям Apple, за все время было продано 2,05 млрд. iPhone, следовательно, более 750 миллионов смартфонов уже не работает.

Специалисты назвали реальный срок «жизни» iPhone


Сопоставив все эти данные, специалисты определили, что действительно, средний срок эксплуатации iPhone составляет приблизительно четыре года. Исследователи из России также провели свой опрос и узнали, что многие люди используют iPhone не более одного года, но половина пользователей приобретает уже подержанный смартфон.
Технологии / Главные новости
Добавил: Oleneva Сегодня, 06:30
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