Специалисты назвали реальный срок «жизни» iPhone

Эксперты из американской компании Asymco провели исследование, которое показало, что постоянный пользователь iPhone меняет свой смартфон хотя бы один раз в четыре года. Также эксперты определили, что в 2016 году в мире было около одного миллиарда активных смартфонов, а через два года это число выросло до 1,3 млрд. Но по сведениям Apple, за все время было продано 2,05 млрд. iPhone, следовательно, более 750 миллионов смартфонов уже не работает.Сопоставив все эти данные, специалисты определили, что действительно, средний срок эксплуатации iPhone составляет приблизительно четыре года. Исследователи из России также провели свой опрос и узнали, что многие люди используют iPhone не более одного года, но половина пользователей приобретает уже подержанный смартфон.