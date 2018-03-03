АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Подводный дом Жака-Ива Кусто стал доказательством реальности жизни людей в морских глубинах
EUR 69.47 USD 56.66
Курс валют на 03.03.2018

Рита Дакота рассказала, что боится перемен и считает это самой проблемной чертой своего характера

Рита Дакота рассказала, что проблемной чертой ее характера является страх перед переменами.

Рита Дакота рассказала, что боится перемен и считает это самой проблемной чертой своего характера


Рита Дакота является любимицей для многочисленных своих фанатов и не только в музыке, но также и в повседневной жизни. Исполнительница ко всему этому является заботливой мамой и любящей супругой, и большинство ее поклонниц стараются на нее равняться.

Но Дакота откровенно призналась, что в ее характере имеется много проблем, девушка страдает от комплексов и для нее становится стрессом выход из зоны комфорта. Певица сообщила, что много лет назад «запрограммировала» себя, чтобы не боятся перемен и набила татуировку с данной фразой.

Но до настоящего момента данный принцип не работал с артисткой, даже тогда, когда она прекрасно понимала, что перемены пойдут на пользу. Знаменитость признается, что очень тяжело выходит из зоны комфорта и это постоянно отражается на ее настроении.

В данный момент знаменитая мама переживает, как найти своему ребенку заботливую няню и оградить малышку, когда она начнет ходить. Хоть это наступит еще не совсем скоро, но выкинуть навязчивые мысли из своей головы у нее не получается. Это и есть самая проблемная черта ее характера, с которой справиться она не может.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 19:04
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ляйсан Утяшева доказала всем, что после
В Meizu готовят две новые модификации смартфона
Специалисты назвали реальный срок «жизни» iPhone
Стивен Хокинг сравнил начало зарождения Вселенной
CPU Ryzen 7 2700X будет работать на частоте
Людям стыдно выбрасывать еду из-за опасности
Тюменский кадет придумал развивающую настольную
Эксперты высказали предположения относительно iOS
Задохнувшиеся из-за потепления виноградины могут
Поклонники Аллы Пугачевой заметили ее сутулость
«Яндекс» запустил в работу сервис по адресной
Ученые: Мурчание котов может залечить
Ученые: Летучие драконы существуют и являются
В британском городе Хинкли открывается музей
Уже завтра состоится концерт Игоря Николаева
Ученые обнаружили странную сверхмассивную черную
В Госдуме собираются вернуть медработников в
Российские звезды поддержали Владимира Путина на
Аргентинский водитель из Санта-Фе подвез фантом
Стали известны цены на новый кроссовер Toyota IZOA
Отказ от гаджетов может стать причиной
Ученые определили существование шести новых видов
Специалисты из Австралии печатают взрывчатку
Власти Польши оценили долг Германии по репарациям
Поклонники обеспокоены состоянием здоровья
Бизнесмены хотят покинуть соцсети и выбросить
Huawei показала планшеты MediaPad новой генерации
Поклонники в восторге от нового образа Эвелины
Pagani планирует выпустить электрический суперкар
Ученые: Водоросли помогут астронавтам долететь до
Просмотреть все новости