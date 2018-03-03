Рита Дакота рассказала, что боится перемен и считает это самой проблемной чертой своего характера

Рита Дакота является любимицей для многочисленных своих фанатов и не только в музыке, но также и в повседневной жизни. Исполнительница ко всему этому является заботливой мамой и любящей супругой, и большинство ее поклонниц стараются на нее равняться.Но Дакота откровенно призналась, что в ее характере имеется много проблем, девушка страдает от комплексов и для нее становится стрессом выход из зоны комфорта. Певица сообщила, что много лет назад «запрограммировала» себя, чтобы не боятся перемен и набила татуировку с данной фразой.Но до настоящего момента данный принцип не работал с артисткой, даже тогда, когда она прекрасно понимала, что перемены пойдут на пользу. Знаменитость признается, что очень тяжело выходит из зоны комфорта и это постоянно отражается на ее настроении.В данный момент знаменитая мама переживает, как найти своему ребенку заботливую няню и оградить малышку, когда она начнет ходить. Хоть это наступит еще не совсем скоро, но выкинуть навязчивые мысли из своей головы у нее не получается. Это и есть самая проблемная черта ее характера, с которой справиться она не может.