Поклонники Аллы Пугачевой заметили ее сутулость на фото в Instagram

Несмотря на яркий образ и подобранные наряды, такой нюанс выдает старость Примадонны, от которой нельзя избавиться. Многие люди даже заинтересовались, что происходит с Аллой Пугачевой, так как перед такими событиями одна поклонница была шокирована внешним видом своего кумира. Она заметила дряблую кожу и хриплый голос артистки, которая иначе выглядит на снимках благодаря фотошопу.Пользователи сетей часто критиковали внешний вид исполнительницы, после чего она решила ответить недоброжелателям. Знаменитость показала свое лицо без макияжа и упомянула, что скоро будет праздновать свое 69-летие. После этого фанаты написали много позитивных сообщений, назвав ее восхитительной женщиной, поражающей своей индивидуальностью.