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Поклонники Аллы Пугачевой заметили ее сутулость на фото в Instagram

Алла Пугачева приняла участие в съемках программы, посвященной юбилею Вячеслава Зайцева, опубликовав новые фото в Instagram. Поклонники сразу заметили сутулость звезды и выразили свои мысли по такому поводу.

Несмотря на яркий образ и подобранные наряды, такой нюанс выдает старость Примадонны, от которой нельзя избавиться. Многие люди даже заинтересовались, что происходит с Аллой Пугачевой, так как перед такими событиями одна поклонница была шокирована внешним видом своего кумира. Она заметила дряблую кожу и хриплый голос артистки, которая иначе выглядит на снимках благодаря фотошопу.

Поклонники Аллы Пугачевой заметили ее сутулость на фото в Instagram


Пользователи сетей часто критиковали внешний вид исполнительницы, после чего она решила ответить недоброжелателям. Знаменитость показала свое лицо без макияжа и упомянула, что скоро будет праздновать свое 69-летие. После этого фанаты написали много позитивных сообщений, назвав ее восхитительной женщиной, поражающей своей индивидуальностью.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 01:00
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