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CPU Ryzen 7 2700X будет работать на частоте 3,7-4,2 ГГц

В Интернете появилась информация касательно нового поколения процессоров CPU Ryzen 7 2700X. Таким образом, стало известно, что частота работы ядер этого чипа будет находиться в районе 3,7-4,2 ГГц.

CPU Ryzen 7 2700X будет работать на частоте 3,7-4,2 ГГц


Стоит отметить, что до этого раскрыты параметры частоты работы процессоров Ryzen 5 2600, который должен получить производительность от 3,4 до 3,8 ГГц по сравнению со своим предшественником.

Что касается, что CPU Ryzen 7 2700X, то на фоне Ryzen 7 1700X прирост частоты составит 300-400 МГц, поскольку у предыдущего поколения данный параметр находится в промежутке от 3,4 до 3,8 ГГц.

Если уровень прироста тактовой частоты в Ryzen 7 2800X окажется таким же, то вполне возможно, что на рынок выйдет процессор с восемью ядрами, эффективность которых составит 3,9-4,4 ГГц.

Стоит напомнить, что вторая генерация модельной линейки Ryzen выйдет на рынок уже в марте текущего года.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 06:00
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