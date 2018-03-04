CPU Ryzen 7 2700X будет работать на частоте 3,7-4,2 ГГц

Стоит отметить, что до этого раскрыты параметры частоты работы процессоров Ryzen 5 2600, который должен получить производительность от 3,4 до 3,8 ГГц по сравнению со своим предшественником.Что касается, что CPU Ryzen 7 2700X, то на фоне Ryzen 7 1700X прирост частоты составит 300-400 МГц, поскольку у предыдущего поколения данный параметр находится в промежутке от 3,4 до 3,8 ГГц.Если уровень прироста тактовой частоты в Ryzen 7 2800X окажется таким же, то вполне возможно, что на рынок выйдет процессор с восемью ядрами, эффективность которых составит 3,9-4,4 ГГц.Стоит напомнить, что вторая генерация модельной линейки Ryzen выйдет на рынок уже в марте текущего года.