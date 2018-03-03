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Анна Седокова оставила детей с няней в незнакомом аэропорту

Анна Седокова вынуждена была оставить детей с няней в незнакомом аэропорту.

Анна Седокова оставила детей с няней в незнакомом аэропорту


Анна Седокова с удовольствием делится своими эмоциями с пользователями Сети не только прекрасного настроения, но и когда оно испорчено. Исполнительница поведала, что первые деньки весны были для нее не очень приятными. Особенно Анна выделяет 2 марта, когда на артистку свалилось несколько неприятностей сразу.

На своей личной страничке в Интернете Анна сообщила, что заболела, настроение было испорчено, она поругалась с близким человеком, имя которого решила скрыть, и оставила своих детей с няней в незнакомом аэропорту, в котором никто их не встречал, хотя должен был это сделать.

Чтобы немного поднять настроение и облегчить свое состояние исполнительница сварила большую тарелку пельменей и все сама съела. Затем выпила лекарство от простуды и уснула. После пробуждения обнаружила солнышко, и ее настроение немного улучшилось.

Еще и Алина прислала фотоснимок с пляжа со своим счастливым лицом. Певица с нетерпение ждет весну и всем своим телом ощущает ее приход. Но подписчики начали критиковать Анну за то, что она не имела права оставлять своих детей в незнакомом месте, да еще и с няней.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 18:42
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