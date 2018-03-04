Тюменский кадет придумал развивающую настольную игру

Игру кадет назвал «Угадай кто? Английская литература» и собрал 12 самых известных зарубежных авторов. Подросток рассказал, что его игра предназначена для развития навыков устной речи и расширения знаний в сфере литературы.Правила игры очень простые. Перед игроками находится доска с карточками, на которых изображены писатели и имена главных героев произведения. Каждый участник игры должен выбрать одну из карточек и задавать друг другу вопросы, которые относятся к описанию внешности и характера загаданного персонажа. Выигрывает тот, кто первым угадывает карточки, которые загадали другие участники.