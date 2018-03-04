Тюменский кадет придумал развивающую настольную игру
Кадет из Тюменского училища придумал и создал настольную игру, предназначенную для расширения кругозора у подростков. Илья Федоров с помощью своего преподавателя по английскому языку Олеси Оммук создали игру из выборки произведений известных писателей и главных героев их произведений.
Игру кадет назвал «Угадай кто? Английская литература» и собрал 12 самых известных зарубежных авторов. Подросток рассказал, что его игра предназначена для развития навыков устной речи и расширения знаний в сфере литературы.
Правила игры очень простые. Перед игроками находится доска с карточками, на которых изображены писатели и имена главных героев произведения. Каждый участник игры должен выбрать одну из карточек и задавать друг другу вопросы, которые относятся к описанию внешности и характера загаданного персонажа. Выигрывает тот, кто первым угадывает карточки, которые загадали другие участники.
Игру кадет назвал «Угадай кто? Английская литература» и собрал 12 самых известных зарубежных авторов. Подросток рассказал, что его игра предназначена для развития навыков устной речи и расширения знаний в сфере литературы.
Правила игры очень простые. Перед игроками находится доска с карточками, на которых изображены писатели и имена главных героев произведения. Каждый участник игры должен выбрать одну из карточек и задавать друг другу вопросы, которые относятся к описанию внешности и характера загаданного персонажа. Выигрывает тот, кто первым угадывает карточки, которые загадали другие участники.
Общество / Технологии
Добавил: Oleneva Сегодня, 04:00