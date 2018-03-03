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Регина Тодоренко пожертвовала игрой на фортепиано в пользу своего нового шоу

Регине Тодоренко ради своего нового шоу пришлось пожертвовать игрой на фортепиано.

Регина Тодоренко пожертвовала игрой на фортепиано в пользу своего нового шоу


Регина Тодоренко является телеведущей, музыкантом, актрисой, блогером, опытной путешественницей и бизнесвумен. Знаменитость много раз рассказывала, что у нее очень жесткий график работы и из-за систематической нехватки свободного времени девушка не успевает совершить все свои задуманные дела.

Регина поделилась с пользователями Сети, что очень устает и ее беспокоит тот факт, что она не успевает осуществить намеченные планы. Например, некоторое время назад Тодоренко пожертвовала любимым своим занятием - игрой на фортепиано – отдав предпочтение своему новому шоу и проверить очередные сметы для него.

Многие знают, что кроме озвученных ее талантов знаменитость замечательно играет на клавишных инструментах и хорошо поет. Фанаты много раз советовали ей попробовать свои силы на музыкальном поприще, но Регина пока увлекается музыкой на любительском уровне.

Также теледива захотела узнать у своих подписчиков, чем жертвуют они ради других более важных увлечений. Как позже оказалось, ситуация у ее поклонников еще более печальна, они иногда жертвуют даже сном и своим здоровьем.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 18:21
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