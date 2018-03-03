В британском городе Хинкли открывается музей антиквариата с призраками

Мужчина является экспертом в данной области и уже собрал 50 артефактов, после чего решил показать их людям. Он позволяет трогать их руками, если посетители будут испытывать необычные ощущения, после чего они смогут рассказать о них сотрудникам.Кроме порции адреналина после нахождения духа, вселившегося в игрушку или картину, в этом месте смогут собираться исследователи аномальных явлений. Само здание тоже имеет много призраков, неоднократно замеченных жителями, так что залы смогут приоткрыть завесу между двумя мирами.