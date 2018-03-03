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В британском городе Хинкли открывается музей антиквариата с призраками

В британском городе Хинкли открывается музей антиквариата с призраками. Его создатель Нил Пэкер собрал огромную коллекцию вещей, имеющих паранормальные свойства.

Мужчина является экспертом в данной области и уже собрал 50 артефактов, после чего решил показать их людям. Он позволяет трогать их руками, если посетители будут испытывать необычные ощущения, после чего они смогут рассказать о них сотрудникам.

В британском городе Хинкли открывается музей антиквариата с призраками


Кроме порции адреналина после нахождения духа, вселившегося в игрушку или картину, в этом месте смогут собираться исследователи аномальных явлений. Само здание тоже имеет много призраков, неоднократно замеченных жителями, так что залы смогут приоткрыть завесу между двумя мирами.
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:30
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