«Яндекс» запустил в работу сервис по адресной доставке еды в Москве

Взяв за основу возможности сервиса Foodfox, компанией «Яндекс» проведен запуск своей службы доставки на дом еды. Разработчик назвал ее - «Яндекс.Еда». В планах проведение масштабного объединения с действующим сервисом UberEats.



Сам сервис по доставке еды был создан два года назад Максимом Фирсовым и Сергеем Полисаром, они его назвали - Foodfox. Среди многочисленных ресторанов, участвующими в совместном проекте, есть и такие именитые бренды, как «Кофемания», I Like Grill, Torro Grill, «Жан-Жак» и некоторые другие. Для возможности использования всех преимуществ от «Яндекс.Еды», пользователи могут использовать соответствующее приложение или сделать заказ на странице официального сайта сервиса.



Проводят доставку заказов только в дни, которые для сотрудников объявлены выходными, то есть в пятницу и субботу. Если заказ сделан на сумму, которая превышает 5000 рублей, расплатиться можно только банковской картой. Информация о появлении данного сервиса, положительно воспринята пользователями, особенно фактом отсутствия ограничения по минимальной сумме заказа.