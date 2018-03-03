АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Подводный дом Жака-Ива Кусто стал доказательством реальности жизни людей в морских глубинах
EUR 69.47 USD 56.66
Курс валют на 03.03.2018

Российские звезды поддержали Владимира Путина на концерте-митинге в “Лужниках”

Российские звезды подержали своим выступлением Владимира Путина на концерте-митинге в “Лужниках”. Глава страны принял участие в выборах и баллотируется на свой пост.

Он произнес речь, после чего спел гимн РФ вместе со спортсменами и участниками мероприятия, после чего поблагодарил всех людей за поддержку. Известные музыканты попросили зрителей прийти на участки и проголосовать за президента 18 марта, а его сподвижники держали в руках флажки вместе с другими атрибутами. Поклонники Алексея Воробьева смогли посмотреть его выступление, а дальше концерт продолжил хор Турецкого и другие группы.

Российские звезды поддержали Владимира Путина на концерте-митинге в “Лужниках”


Многие доверенные лица российского главы, включая генерала Владимира Шаманова, высказали свои слова поддержки, после чего к ним присоединился рэпер Тимати и Леонид Якубович. Лидер “Любэ” Николай Расторгуев отметил, что иностранцы поражаются позитивным изменениям в столице и не считают ее местом, где на улицах бродят медведи. Филипп Киркоров опубликовал в Instagram совместный снимок с Владимиром Путиным, после чего аналогичные материалы появились на странице Олега Газманова.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ляйсан Утяшева доказала всем, что после
В Meizu готовят две новые модификации смартфона
Специалисты назвали реальный срок «жизни» iPhone
Стивен Хокинг сравнил начало зарождения Вселенной
CPU Ryzen 7 2700X будет работать на частоте
Людям стыдно выбрасывать еду из-за опасности
Тюменский кадет придумал развивающую настольную
Эксперты высказали предположения относительно iOS
Задохнувшиеся из-за потепления виноградины могут
Поклонники Аллы Пугачевой заметили ее сутулость
«Яндекс» запустил в работу сервис по адресной
Ученые: Мурчание котов может залечить
Ученые: Летучие драконы существуют и являются
В британском городе Хинкли открывается музей
Уже завтра состоится концерт Игоря Николаева
Ученые обнаружили странную сверхмассивную черную
В Госдуме собираются вернуть медработников в
Российские звезды поддержали Владимира Путина на
Аргентинский водитель из Санта-Фе подвез фантом
Стали известны цены на новый кроссовер Toyota IZOA
Отказ от гаджетов может стать причиной
Ученые определили существование шести новых видов
Специалисты из Австралии печатают взрывчатку
Власти Польши оценили долг Германии по репарациям
Поклонники обеспокоены состоянием здоровья
Бизнесмены хотят покинуть соцсети и выбросить
Huawei показала планшеты MediaPad новой генерации
Поклонники в восторге от нового образа Эвелины
Pagani планирует выпустить электрический суперкар
Ученые: Водоросли помогут астронавтам долететь до
Просмотреть все новости