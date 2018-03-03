Российские звезды поддержали Владимира Путина на концерте-митинге в “Лужниках”

Он произнес речь, после чего спел гимн РФ вместе со спортсменами и участниками мероприятия, после чего поблагодарил всех людей за поддержку. Известные музыканты попросили зрителей прийти на участки и проголосовать за президента 18 марта, а его сподвижники держали в руках флажки вместе с другими атрибутами. Поклонники Алексея Воробьева смогли посмотреть его выступление, а дальше концерт продолжил хор Турецкого и другие группы.Многие доверенные лица российского главы, включая генерала Владимира Шаманова, высказали свои слова поддержки, после чего к ним присоединился рэпер Тимати и Леонид Якубович. Лидер “Любэ” Николай Расторгуев отметил, что иностранцы поражаются позитивным изменениям в столице и не считают ее местом, где на улицах бродят медведи. Филипп Киркоров опубликовал в Instagram совместный снимок с Владимиром Путиным, после чего аналогичные материалы появились на странице Олега Газманова.