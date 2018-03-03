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Уже завтра состоится концерт Игоря Николаева

Весной продолжаются гастроли Игоря Николаева по всем российским городам. Четвёртого марта состоится концерт известного исполнителя песен в Усинском ДК. В программу войдут композиции из нового альбома «Линия жизни», а также шлягеры и хиты разных лет.

Уже завтра состоится концерт Игоря Николаева

В 1986 году Николаев начал свою сольную карьеру певца. Уже тогда известный композитор стал популярным исполнителем песен практически в одночасье. Для этого хватило всего одного выступления в телепрограмме «Утренняя почта», в которой показали композицию «Мельница» в исполнении артиста.

Сегодня Николаев является заслуженным деятелем искусств России, а также одним из лучших авторов на отечественной эстраде. Его песни исполняют известные певцы, такие как Алла Пугачева, Ирина Аллегрова, Валерий Леонтьев, Филипп Киркоров, Иосиф Кобзон и другие. Также он сотрудничал с зарубежными исполнителями песен и написал гимн для церемонии закрытия Олимпийских игр в Сочи.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 23:20
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