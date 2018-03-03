Уже завтра состоится концерт Игоря Николаева

В 1986 году Николаев начал свою сольную карьеру певца. Уже тогда известный композитор стал популярным исполнителем песен практически в одночасье. Для этого хватило всего одного выступления в телепрограмме «Утренняя почта», в которой показали композицию «Мельница» в исполнении артиста.Сегодня Николаев является заслуженным деятелем искусств России, а также одним из лучших авторов на отечественной эстраде. Его песни исполняют известные певцы, такие как Алла Пугачева, Ирина Аллегрова, Валерий Леонтьев, Филипп Киркоров, Иосиф Кобзон и другие. Также он сотрудничал с зарубежными исполнителями песен и написал гимн для церемонии закрытия Олимпийских игр в Сочи.