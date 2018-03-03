Кристина Орбакайте опровергла слухи об операции Аллы Пугачевой
В последнее время внешний вид похудевшей звезды вызывает много разговоров в сетях, породив слухи об ее операции. Кристина Орбакайте опровергла такую информацию и отметила, что Алла Пугачева чувствует себя великолепно.
Многие люди думали, что Примадонна решила удалить часть желудка, чтобы сохранить стройную фигуру, но сама она тогда не прокомментировала такие сообщения. Максим Галкин тоже предпочел не затрагивать тему похудения певицы, но наследница решила поговорить о ней с журналистами. Кристина Орбакайте отметила, что вместе со своей звездной мамой провела выходные дни.
Алла Пугачева готовится к празднику желтых цветов, который сама придумала раньше. С тех пор прошло уже много лет, но традиция дарить цветы во время прогулки москвичам осталась, после чего семья любила отметить это событие в уютном уголке. Сейчас Примадонна готовит близким людям новый сюрприз, и они с нетерпением ждут такую изюминку.
Многие люди думали, что Примадонна решила удалить часть желудка, чтобы сохранить стройную фигуру, но сама она тогда не прокомментировала такие сообщения. Максим Галкин тоже предпочел не затрагивать тему похудения певицы, но наследница решила поговорить о ней с журналистами. Кристина Орбакайте отметила, что вместе со своей звездной мамой провела выходные дни.
Алла Пугачева готовится к празднику желтых цветов, который сама придумала раньше. С тех пор прошло уже много лет, но традиция дарить цветы во время прогулки москвичам осталась, после чего семья любила отметить это событие в уютном уголке. Сейчас Примадонна готовит близким людям новый сюрприз, и они с нетерпением ждут такую изюминку.