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Никита Пресняков просит фанатов его родственников оставить его творчество в покое

Никита Пресняков просит не лезть в его жизнь фанатов своих родственников.

Никита Пресняков просит фанатов его родственников оставить его творчество в покое


Никита Пресняков появился на свет в знаменитой семье. Его родителями являются Кристина Орбакайте и Владимир Пресняков, а бабушка Алла Борисовна Пугачева. Все они очень известные эстрадные исполнители.

Но Никита выбрал собственный путь, который не похож на его предков. Парень с раннего возраста начал увлекаться рок-музыкой и недоверчиво относится к поп-музыкантам и публичному образу жизни. По этой причине молодого музыканта очень часто критикуют.

Но недавно Пресняков захотел лично обратиться к таким критикам и написал на своей личной страничке в интернете красноречивый пост. Парень отметил, что его критиками являются люди, которые намного старше его и, по всей видимости, являются поклонниками его родственников.

Музыкант аккуратно объяснил им, что у него совершенно другая жизнь, другие взгляды и другая музыка, на что он имеет полное право. Никита прекрасно осознает, что эти люди никогда его творчество не поддержат.

Он не понимает, зачем они тратят на него свое время, следят за его жизнью и с нетерпением ждут такого момента, чтобы дать свой совет или навязать свое мнение.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 16:24
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