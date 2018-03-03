Поклонники обеспокоены состоянием здоровья Екатерины Варнавы

Она отметила, что плохо себя почувствовала после написания сообщения, посвященного своим критикам. Артистка решила откровенно высказать свои мысли по поводу разговоров за ее спиной, после чего недоброжелатели сразу упомянули о сглазе. Он поразил Екатерину Варнаву после негативных высказываний, но подписчики сразу раскритиковали таких людей и пожелали своему кумиру быстрого выздоровления.Также они сделали комплименты, касающиеся внешнего вида знаменитости, но цвет глаз вызвал среди пользователей сетей небольшую дискуссию. Некоторые фанаты предложили ей вернуться к темным вариантам и отказаться от чрезмерного использования косметики, а также признались, что им сложно узнавать актрису в новом образе.