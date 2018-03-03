Der Spiegel провел расследование и подтвердил, что в Сирии погибло «около 10 добровольцев» из ЧВК «Вагнер»

В результате Der Spiegel подтвердил, что в тот день от обстрела сил Коалиции во главе с США погибли около 10 российских бойцов. Кроме того, удалось установить, что они не принимали непосредственного участие в боевых действиях в тот момент, а находились в близлежащем населенном пункте, когда попали под удар. «Российским добровольцам не повезло оказаться в неподходящий момент в неподходящем районе», — так характеризируют произошедшее в немецком издании.К таким выводам обозревателю Der Spiegel Кристофу Ройтеру удалось прийти после серии бесед с очевидцами тех событий, а также участниками боев. Кроме того, некоторые сведения журналисту предоставили сотрудник больницы в Дейр-эз-Зоре, куда привозили раненых и погибших во время той операции, а также работник местного военного аэродрома. Первый рассказал, что в госпиталь привезли порядка 10 тел россиян, а второй видел, как тела погрузили в две машины и отправили в аэропорт.Der Spiegel пишет, что в западных СМИ получила распространение и небывалую популярность версия, что от авиаудара США погибли «сотни россиян». Для западных новостных агентств это звучало очень правдоподобно, отмечает журнал. Однако проведенное расследование решительно опровергает данную информацию. Журналист отмечает, что на Западе привыкли утверждать, что Москва предоставляет заниженные данные о потерях, однако после проверки выяснилось, что это не так.