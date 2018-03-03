АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Подводный дом Жака-Ива Кусто стал доказательством реальности жизни людей в морских глубинах
EUR 69.47 USD 56.66
Курс валют на 03.03.2018

Стали известны цены на новый кроссовер Toyota IZOA

Компания Toyota обнародовала стоимость нового компактного кроссовера IZOA. На рынке Поднебесной автомобиль появится в продаже летом текущего года по цене от 140 000 до 180 000 юаней.

Стали известны цены на новый кроссовер Toyota IZOA


Ранее в сеть выкладывали фотографии серийной версии кроссовера Toyota IZOA. Судя по фотографиям автомобиль является слегка доработанной версией Toyota C-HR.

Toyota IZOA комплектуется бензиновым двигателем объёмом 2,0 литра производительностью 144 «лошади», он работает на пару с «механикой» или вариатором CVT. Позднее моторная линейка пополнится турбированным двигателем мощностью 114 лошадиных сил.

Стандартная модификация кроссовера оснащена климат-контролем, мультимедийной системой, системой курсовой устойчивости, 7 подушками безопасности, аудиосистемой, управление которой выведено на рулевое колесо, и 17-дюймовые колёсные диски.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 22:40
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ляйсан Утяшева доказала всем, что после
В Meizu готовят две новые модификации смартфона
Специалисты назвали реальный срок «жизни» iPhone
Стивен Хокинг сравнил начало зарождения Вселенной
CPU Ryzen 7 2700X будет работать на частоте
Людям стыдно выбрасывать еду из-за опасности
Тюменский кадет придумал развивающую настольную
Эксперты высказали предположения относительно iOS
Задохнувшиеся из-за потепления виноградины могут
Поклонники Аллы Пугачевой заметили ее сутулость
«Яндекс» запустил в работу сервис по адресной
Ученые: Мурчание котов может залечить
Ученые: Летучие драконы существуют и являются
В британском городе Хинкли открывается музей
Уже завтра состоится концерт Игоря Николаева
Ученые обнаружили странную сверхмассивную черную
В Госдуме собираются вернуть медработников в
Российские звезды поддержали Владимира Путина на
Аргентинский водитель из Санта-Фе подвез фантом
Стали известны цены на новый кроссовер Toyota IZOA
Отказ от гаджетов может стать причиной
Ученые определили существование шести новых видов
Специалисты из Австралии печатают взрывчатку
Власти Польши оценили долг Германии по репарациям
Поклонники обеспокоены состоянием здоровья
Бизнесмены хотят покинуть соцсети и выбросить
Huawei показала планшеты MediaPad новой генерации
Поклонники в восторге от нового образа Эвелины
Pagani планирует выпустить электрический суперкар
Ученые: Водоросли помогут астронавтам долететь до
Просмотреть все новости