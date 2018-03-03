Стали известны цены на новый кроссовер Toyota IZOA
Компания Toyota обнародовала стоимость нового компактного кроссовера IZOA. На рынке Поднебесной автомобиль появится в продаже летом текущего года по цене от 140 000 до 180 000 юаней.
Ранее в сеть выкладывали фотографии серийной версии кроссовера Toyota IZOA. Судя по фотографиям автомобиль является слегка доработанной версией Toyota C-HR.
Toyota IZOA комплектуется бензиновым двигателем объёмом 2,0 литра производительностью 144 «лошади», он работает на пару с «механикой» или вариатором CVT. Позднее моторная линейка пополнится турбированным двигателем мощностью 114 лошадиных сил.
Стандартная модификация кроссовера оснащена климат-контролем, мультимедийной системой, системой курсовой устойчивости, 7 подушками безопасности, аудиосистемой, управление которой выведено на рулевое колесо, и 17-дюймовые колёсные диски.
Ранее в сеть выкладывали фотографии серийной версии кроссовера Toyota IZOA. Судя по фотографиям автомобиль является слегка доработанной версией Toyota C-HR.
Toyota IZOA комплектуется бензиновым двигателем объёмом 2,0 литра производительностью 144 «лошади», он работает на пару с «механикой» или вариатором CVT. Позднее моторная линейка пополнится турбированным двигателем мощностью 114 лошадиных сил.
Стандартная модификация кроссовера оснащена климат-контролем, мультимедийной системой, системой курсовой устойчивости, 7 подушками безопасности, аудиосистемой, управление которой выведено на рулевое колесо, и 17-дюймовые колёсные диски.
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Добавил: Алина Вчера, 22:40