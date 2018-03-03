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Алибасов упал на колени перед Пугачевой, чтобы поцеловать ей руку

Бари Алибасов перед Аллой Пугачевой упал н колени, начав ей целовать руки. Продюсер захотел своим экстравагантным поведением привлечь внимание гостей, собравшихся на праздничном мероприятии.

Алибасов упал на колени перед Пугачевой, чтобы поцеловать ей руку

В числе прочих знаменитостей, Алибасов посетил восьмидесятилетний юбилей Вячеслава Зайцева - модельера. Основатель группы «На-на» увидев Примадонну, опустился на колени перед ней, принявшись на радость поражённых фотографов целовать руки Пугачевой. По словам очевидцев, выходка шоумена продлилась несколько минут. Потом Примадонна попросила подняться с колен своего старого знакомого. Пугачёва не выступала на сцене. Она весь вечер находилась в компании именинника Зайцева. При этом Кристина Орбакайте с Филиппом Киркоровым порадовали присутствующую публику выступлениями.

Между тем фанаты Примадонны обвинили Алибасова, что он решил за чужой счет «пропиариться». Поклонники считают, что он так захотел напомнить про себя.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 19:40
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