Вячеслав Зайцев со слезами на глазах говорит о разлуке с сыном

Популярному модельеру Вячеславу Зайцеву 2 марта исполнилось 80 лет. Мэтр отечественной моды проживает совершенно один в своем большом доме, который находится в Подмосковье. Самому Зайцеву от этого очень больно и грустно, но он считает, что это плата за его талант.Будучи студентом, Вячеслав познакомился с Мариной. В то время он был очень застенчив и скромен, поэтому боялся предложить ей выйти за него замуж. Тогда возлюбленная позвала его сама в мужья.Денег на торжество не было, поэтому возлюбленные тихо расписались и стали проживать в квартире Марины вместе с тещей. Вячеслав не мог поладить с ней, она постоянно накручивала свою дочь, что он ей не пара. За годы обиды только увеличивались, поэтому однажды Зайцев ушел из семьи.Их сыну на тот момент было 9 лет, то время прошло для звезды болезненно, ему было сложно смириться, что воспитанием его сына занимался отчим, поскольку его бывшая жена вскоре снова вышла замуж.Отчим жестко воспитывал его сына, а встретиться им удалось, когда мальчику было 15 лет тайком от мамы. Сейчас Егор тоже занимается дизайном одежды под брендом Zaitcev. Вячеслав очень гордится сыном.