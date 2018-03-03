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Вячеслав Зайцев со слезами на глазах говорит о разлуке с сыном

Вячеслав Зайцев очень тяжело переживал разлуку с сыном.

Вячеслав Зайцев со слезами на глазах говорит о разлуке с сыном


Популярному модельеру Вячеславу Зайцеву 2 марта исполнилось 80 лет. Мэтр отечественной моды проживает совершенно один в своем большом доме, который находится в Подмосковье. Самому Зайцеву от этого очень больно и грустно, но он считает, что это плата за его талант.

Будучи студентом, Вячеслав познакомился с Мариной. В то время он был очень застенчив и скромен, поэтому боялся предложить ей выйти за него замуж. Тогда возлюбленная позвала его сама в мужья.

Денег на торжество не было, поэтому возлюбленные тихо расписались и стали проживать в квартире Марины вместе с тещей. Вячеслав не мог поладить с ней, она постоянно накручивала свою дочь, что он ей не пара. За годы обиды только увеличивались, поэтому однажды Зайцев ушел из семьи.

Их сыну на тот момент было 9 лет, то время прошло для звезды болезненно, ему было сложно смириться, что воспитанием его сына занимался отчим, поскольку его бывшая жена вскоре снова вышла замуж.

Отчим жестко воспитывал его сына, а встретиться им удалось, когда мальчику было 15 лет тайком от мамы. Сейчас Егор тоже занимается дизайном одежды под брендом Zaitcev. Вячеслав очень гордится сыном.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 16:01
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