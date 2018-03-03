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Рэпер Рик Росс экстренно госпитализирован в Соединённых Штатах

Ульяма Леонардо Робертса II, являющегося именитым американским рэпером, известным больше под псевдонимом Рик Росс, госпитализировали в штате Флорида вследствие самочувствия, которое резко ухудшилось.

Рэпер Рик Росс экстренно госпитализирован в Соединённых Штатах

Музыкант в возрасте сорока двух лет позвонил самостоятельно в скорую помощь, вызвал тяжело дышащим голосом медиков на помощь. У Рика Росса, обладающего не одним десятком лишних килограммов, имеются проблемы с сердцем. Ощутив себя нехорошо, он позвонил в скорую, при этом тяжело дыша, вызвал медицинских специалистов на помощь. Причиной экстренной госпитализации музыканта могло стать респираторное и сердечнососудистое заболевание. Текущее состояние рэпера остается неизвестным.

Касательно Ульяма Леонарда Робертса II мало имеется новостей в последнее время. Громкий последний инцидент с музыкантом сучился в 2015 году. Тогда полиция арестовала репера, подозревая его в нападении на человека и последующим его похищением.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 19:31
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