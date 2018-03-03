Amazon планирует прекратить продажи продукции Nest

На многих площадках самым распространенным товаром Nest выступает система безопасности типа Secure Secure, используемая для «умных домов». Эта позиция несколько недель назад появилась в рамках интернет-магазина Google. Это у администрации Amazon вызвало негодование. Площадка после проведённых переговоров сообщила касательно возможного прекращения сотрудничества с брендом. Представителями Amazon подтверждены планы завершить сотрудничество с брендом, однако окончательное решение не приняли. Устройства Nest сняли с главной страницы ритейлера. В компании не комментируется пока возможный переход на прочую площадку.Недавно Amazon приобрел стартап Ring, который занимается производством корпоративных смартфонов. Концерн может занять место Nest.