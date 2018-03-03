Amazon планирует прекратить продажи продукции Nest
Amazon планирует завершить реализации продукции компании Nest. Согласно предварительным данным, причиной такого решения может быть сотрудничество бренда с Google.
На многих площадках самым распространенным товаром Nest выступает система безопасности типа Secure Secure, используемая для «умных домов». Эта позиция несколько недель назад появилась в рамках интернет-магазина Google. Это у администрации Amazon вызвало негодование. Площадка после проведённых переговоров сообщила касательно возможного прекращения сотрудничества с брендом. Представителями Amazon подтверждены планы завершить сотрудничество с брендом, однако окончательное решение не приняли. Устройства Nest сняли с главной страницы ритейлера. В компании не комментируется пока возможный переход на прочую площадку.
Недавно Amazon приобрел стартап Ring, который занимается производством корпоративных смартфонов. Концерн может занять место Nest.
На многих площадках самым распространенным товаром Nest выступает система безопасности типа Secure Secure, используемая для «умных домов». Эта позиция несколько недель назад появилась в рамках интернет-магазина Google. Это у администрации Amazon вызвало негодование. Площадка после проведённых переговоров сообщила касательно возможного прекращения сотрудничества с брендом. Представителями Amazon подтверждены планы завершить сотрудничество с брендом, однако окончательное решение не приняли. Устройства Nest сняли с главной страницы ритейлера. В компании не комментируется пока возможный переход на прочую площадку.
Недавно Amazon приобрел стартап Ring, который занимается производством корпоративных смартфонов. Концерн может занять место Nest.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 19:50