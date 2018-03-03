Бизнесмены хотят покинуть соцсети и выбросить телефон

По словам большинства бизнесменов, они мечтают покинуть соцсети, а также выбросить телефон, но не делают этого, боясь потерять работу. Предприниматели отметили, что присутствие в разных мессенджерах связано с осуществляемой работой. Онлайн-площадки отвлекают часто от профессиональной деятельности, хотя становятся периодами отдушиной. В свою очередь бизнесмены не находятся в смартфонах все своё свободное время и не считают себя зависимыми. Но выполнение поставленных задач зачастую связно с современными технологиями. По словам руководителей, они стараются на протяжении рабочего дня проводить в соцсетях меньше времени, полностью в них погружаются только вечером.Посредством современных гаджетов бизнесмены остаются в курсе важных событий. Потому они не желают полностью лишаться мобильных устройств.