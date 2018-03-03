На внедорожнике-амфибии SCG Steve американцы отправятся в трансконтинентальное путешествие
Представители американской компании Scuderia Cameron Glickenhaus намерены отправиться в трансконтинентальное путешествие на новом внедорожнике-амфибии SCG Steve. Начальной точкой путешествия станет Нью-Йорк, а конечной - Париж.
Трансконтинентальное путешествие Нью-Йорк — Париж компания Scuderia Cameron Glickenhaus планирует совершить в 2020 году. В путешествие представители компании отправятся на внедорожнике-амфибии SCG Steve, его концепт был представлен в 2018 году.
Глава компании Scuderia Cameron Glickenhaus Джеймс Гликенхаус в интервью с журналистами сообщил, что стартует путешествие в 2020 году на нью-йоркской площади Таймс-сквер. Команда направится в сторону запада, в пути ей предстоит пересечь Берегов пролив при помощи воздушной подушки.
Также путешественники преодолеют Транссибирскую магистраль, трассу «Колыма», они побывают в Пекине, Москве и Санкт-Петербурге, затем прибудут в Париж.
Трансконтинентальное путешествие Нью-Йорк — Париж компания Scuderia Cameron Glickenhaus планирует совершить в 2020 году. В путешествие представители компании отправятся на внедорожнике-амфибии SCG Steve, его концепт был представлен в 2018 году.
Глава компании Scuderia Cameron Glickenhaus Джеймс Гликенхаус в интервью с журналистами сообщил, что стартует путешествие в 2020 году на нью-йоркской площади Таймс-сквер. Команда направится в сторону запада, в пути ей предстоит пересечь Берегов пролив при помощи воздушной подушки.
Также путешественники преодолеют Транссибирскую магистраль, трассу «Колыма», они побывают в Пекине, Москве и Санкт-Петербурге, затем прибудут в Париж.
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Добавил: Алина Сегодня, 18:30