На внедорожнике-амфибии SCG Steve американцы отправятся в трансконтинентальное путешествие

Трансконтинентальное путешествие Нью-Йорк — Париж компания Scuderia Cameron Glickenhaus планирует совершить в 2020 году. В путешествие представители компании отправятся на внедорожнике-амфибии SCG Steve, его концепт был представлен в 2018 году.Глава компании Scuderia Cameron Glickenhaus Джеймс Гликенхаус в интервью с журналистами сообщил, что стартует путешествие в 2020 году на нью-йоркской площади Таймс-сквер. Команда направится в сторону запада, в пути ей предстоит пересечь Берегов пролив при помощи воздушной подушки.Также путешественники преодолеют Транссибирскую магистраль, трассу «Колыма», они побывают в Пекине, Москве и Санкт-Петербурге, затем прибудут в Париж.