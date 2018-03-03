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Наследник Владимира Кристовского Федор любит надевать его шляпу

Музыкант решил опубликовать в Instagram фото своего наследника Федора. Он любит надевать шляпу Владимира Кристовского и охотно позирует в таком виде перед камерами.

Лидер Uma2rman имеет пятерых детей, но этот малыш появился в браке с новой избранницей Ольгой. До сих пор родители предпочитали не показывать его лицо обществу, так что даже в этом сюжете оно прикрыто головным убором. Мальчик довольно улыбается, а поклонники сразу написали много лестных комплиментов в адрес Владимира Кристовского.

Наследник Владимира Кристовского Федор любит надевать его шляпу


Они вспомнили рассказ Носова о котенке, попавшем под аналогичную вещь. Многие люди назвали Федора крепышом и красивым ребенком, радующим своего звездного отца. Сам исполнитель также уделяет время своим дочерям и часто берет их на различные мероприятия.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:50
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