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Дочка Тани Терешиной растет настоящей красоткой

У Тани Терешиной подрастает очень красивая дочка.

Дочка Тани Терешиной растет настоящей красоткой


Дочка популярной российской исполнительницы, а также модели Тани Терешиной Арис, которой только четыре года растет красоткой. Девочка появилась на свет от отношений со Славой Никитиным. Знаменитость не прячет ребенка от общественности и с завидным постоянством берет ее с собой на светские мероприятия и выкладывает ее фотоснимки на своей личной страничке в интернете.

Пользователи Сети с великим удовольствием наблюдают, как растет и меняется наследница знаменитости. Недавно в микроблоге Терешиной появилось новое фото малышки. На снимке Арис позирует в ярком кенийском платке, который для артистки привезла подружка.

Дочка Тани Терешиной растет настоящей красоткой


Под данной публикацией Таня решила назвать свою дочку «кенийской Аленкой» и подчеркнула, что у нее самый красивый ребенок, который совершенно не похож на знаменитую маму, как будто родила его не она. Бесчисленные фанаты согласились со звездной родительницей, но не поддержали ее только в том, что Арис не похожа на маму.

Поклонники отметили, что девочка имеет такие же красивые губы и глаза, как у Терешиной. Данный снимок насобирал огромное количество лайков и получил тысячи комплиментов.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 15:00
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