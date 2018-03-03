Дочка Тани Терешиной растет настоящей красоткой

Дочка популярной российской исполнительницы, а также модели Тани Терешиной Арис, которой только четыре года растет красоткой. Девочка появилась на свет от отношений со Славой Никитиным. Знаменитость не прячет ребенка от общественности и с завидным постоянством берет ее с собой на светские мероприятия и выкладывает ее фотоснимки на своей личной страничке в интернете.Пользователи Сети с великим удовольствием наблюдают, как растет и меняется наследница знаменитости. Недавно в микроблоге Терешиной появилось новое фото малышки. На снимке Арис позирует в ярком кенийском платке, который для артистки привезла подружка.Под данной публикацией Таня решила назвать свою дочку «кенийской Аленкой» и подчеркнула, что у нее самый красивый ребенок, который совершенно не похож на знаменитую маму, как будто родила его не она. Бесчисленные фанаты согласились со звездной родительницей, но не поддержали ее только в том, что Арис не похожа на маму.Поклонники отметили, что девочка имеет такие же красивые губы и глаза, как у Терешиной. Данный снимок насобирал огромное количество лайков и получил тысячи комплиментов.