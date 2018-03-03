Ольга Серябкина опубликовала в Instagram снимки яркой фотосессии на Бали

Исполнительница в детстве жила во Вьетнаме, а этот райский уголок позволяет воплотить в реальность все творческие фантазии. Она мечтала о таких съемках, продумывая детали нарядов и украшений, не забывая о макияже. Подписчики позитивно оценили азиатские образы Ольги Серябкиной, назвав ее королевой и удивительной красавицей.Некоторые завистники отметили, что грим нужно было немного сдержаннее, чтобы образ не получался вульгарным. Они привыкли к футуризму или естественной красоте звезды, но пользователи сетей не поддержали такое мнение и пожелали кумиру дальше радовать всех интересными сюжетами.