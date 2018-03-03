Объявлены цены на рестайлинговый паркетник Geely Boyue

Флагман Geely Boyue 2019 модельного года отличается модернизированными фарами головного света, задними фонарями с другим рисунком LED-матриц, дополнительной шумоизоляцией, более качественными отделками интерьера, а также современной мультимедийной системой.В моторную гамму автомобиля входит турбированный двигатель объёмом 1,8 литра производительностью 163 и 184 лошадиные силы, а также атмосферный агрегат ёмкостью 2,0 литра мощностью 141 «лошадь». В качестве трансмиссии предлагается либо «механика», либо «робот» с двумя сцеплениями. Паркетник комплектуется системой переднего или полного привода.В оснащение Geely Boyue входит бесключевой запуск двигателя и доступ в салон, электронный ручной тормоз, виртуальная приборная панель, двухзонная климатическая установка, камера кругового видеообзора, парктроник, система стабилизации и легкосплавные колёсные диски.