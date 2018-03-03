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Объявлены цены на рестайлинговый паркетник Geely Boyue

В конце прошлого года была представлена рестайлинговая версия паркетника Geely Boyue, который 15 марта появится в продаже у китайских дилеров. Стоимость обновлённого автомобиля будет варьироваться от 121 800 до 159 800 юаней.

Объявлены цены на рестайлинговый паркетник Geely Boyue


Флагман Geely Boyue 2019 модельного года отличается модернизированными фарами головного света, задними фонарями с другим рисунком LED-матриц, дополнительной шумоизоляцией, более качественными отделками интерьера, а также современной мультимедийной системой.

В моторную гамму автомобиля входит турбированный двигатель объёмом 1,8 литра производительностью 163 и 184 лошадиные силы, а также атмосферный агрегат ёмкостью 2,0 литра мощностью 141 «лошадь». В качестве трансмиссии предлагается либо «механика», либо «робот» с двумя сцеплениями. Паркетник комплектуется системой переднего или полного привода.

В оснащение Geely Boyue входит бесключевой запуск двигателя и доступ в салон, электронный ручной тормоз, виртуальная приборная панель, двухзонная климатическая установка, камера кругового видеообзора, парктроник, система стабилизации и легкосплавные колёсные диски.
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Добавил: Алина Вчера, 20:20
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