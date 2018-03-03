Huawei показала планшеты MediaPad новой генерации
Huawei в рамках проведения MWC-2018 презентовала современные планшеты MediaPad новой генерации. Представителями компании отмечается, что данный девайс в продажах появится уже весной текущего года.
В свою очередь отличием MediaPad является внедрение эргономичного дизайна, цельнометаллического корпуса. Модель оснащается изогнутым надёжным стеклом, дисплеем категории 2К. Устройство произвели в двух вариациях, различающихся размерами диагоналей. Данный показатель у данного вида 8,4 дюйма, у другого - 10,3. Покупатель модификацию может выбирать с разными накопителями. Предлагаются варианты на 32 Гб и 128 Гб. В случае поддержки карты памяти, данное значение можно увеличить до 256 Гб.
Новинка оснащается восьмиядерным процессором с улучшенной графикой. ОЗУ составляет 4 Гб. На моделях имеются более мощные АКБ. Их ёмкость может составлять 5 100 – 7 500 мАч. На выбор предлагаются аудиосистемы на два либо четыре динамика.
В свою очередь отличием MediaPad является внедрение эргономичного дизайна, цельнометаллического корпуса. Модель оснащается изогнутым надёжным стеклом, дисплеем категории 2К. Устройство произвели в двух вариациях, различающихся размерами диагоналей. Данный показатель у данного вида 8,4 дюйма, у другого - 10,3. Покупатель модификацию может выбирать с разными накопителями. Предлагаются варианты на 32 Гб и 128 Гб. В случае поддержки карты памяти, данное значение можно увеличить до 256 Гб.
Новинка оснащается восьмиядерным процессором с улучшенной графикой. ОЗУ составляет 4 Гб. На моделях имеются более мощные АКБ. Их ёмкость может составлять 5 100 – 7 500 мАч. На выбор предлагаются аудиосистемы на два либо четыре динамика.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 21:30