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Huawei показала планшеты MediaPad новой генерации

Huawei в рамках проведения MWC-2018 презентовала современные планшеты MediaPad новой генерации. Представителями компании отмечается, что данный девайс в продажах появится уже весной текущего года.

Huawei показала планшеты MediaPad новой генерации

В свою очередь отличием MediaPad является внедрение эргономичного дизайна, цельнометаллического корпуса. Модель оснащается изогнутым надёжным стеклом, дисплеем категории 2К. Устройство произвели в двух вариациях, различающихся размерами диагоналей. Данный показатель у данного вида 8,4 дюйма, у другого - 10,3. Покупатель модификацию может выбирать с разными накопителями. Предлагаются варианты на 32 Гб и 128 Гб. В случае поддержки карты памяти, данное значение можно увеличить до 256 Гб.

Новинка оснащается восьмиядерным процессором с улучшенной графикой. ОЗУ составляет 4 Гб. На моделях имеются более мощные АКБ. Их ёмкость может составлять 5 100 – 7 500 мАч. На выбор предлагаются аудиосистемы на два либо четыре динамика.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 21:30
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