Елена Темникова удивила поклонников откровенным нарядом на съемках шоу

Раньше исполнительница отмечала, что наряды должны отличаться удобством и решила не отступать от выбранного стиля. Сейчас на “Вечернем лайке” звезда позировала перед камерами в длинной рубашке, дополненной кроссовками, позволяя рассмотреть стройные ноги. Подписчики были поражены провокационным видом Елены Темниковой и неоднозначно отнеслись к ее выбору.Многие люди считают наряд нескромным, упоминая о поле знаменитости. Они отметили, что можно было сюда надеть юбку или брюки, а не показывать свои пикантные достоинства фигуры. Столь откровенный вид плохо сочетается с образом милой особы, так что фанаты посоветовали кумиру больше не надевать такие вещи.