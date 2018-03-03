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Елена Темникова удивила поклонников откровенным нарядом на съемках шоу

Певица после ухода их группы кардинально изменила свой внешний вид и стала носить спортивную одежду. Однако Елена Темникова удивила поклонников откровенным нарядом на съемках шоу, опубликовав фото в Instagram.

Раньше исполнительница отмечала, что наряды должны отличаться удобством и решила не отступать от выбранного стиля. Сейчас на “Вечернем лайке” звезда позировала перед камерами в длинной рубашке, дополненной кроссовками, позволяя рассмотреть стройные ноги. Подписчики были поражены провокационным видом Елены Темниковой и неоднозначно отнеслись к ее выбору.

Елена Темникова удивила поклонников откровенным нарядом на съемках шоу


Многие люди считают наряд нескромным, упоминая о поле знаменитости. Они отметили, что можно было сюда надеть юбку или брюки, а не показывать свои пикантные достоинства фигуры. Столь откровенный вид плохо сочетается с образом милой особы, так что фанаты посоветовали кумиру больше не надевать такие вещи.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:50
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