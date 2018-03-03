Поклонница Игоря Николаева из Салехрада хотела попасть на концерт и преодолела 200 километров на снегоходе

После своих гастролей в Израиле знаменитость показал подписчикам ветку оливкового дерева, после чего продолжил свои выступления на севере страны. В этот день была непогода, но желание увидеть кумира оказалось сильнее, так что колоритная особа прибыла со своими детьми на выступление Игоря Николаева.Пользователи сетей сразу обратили внимание на слова благодарности, написанные звездой, после чего позитивно оценили смелую даму, надевшую в честь такого события национальный наряд. Многие люди назвали ее молодцом, отметив, что жалуются на питерскую погоду, хотя она намного теплее, чем в этом городе. Фанаты шутливо заметили, что женщина затмила исполнителя, а также сюжет покорил Филиппа Киркорова, желающего лично встретиться с героиней истории.