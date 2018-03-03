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Nokia показала разработку «умной» куртки для спасателей и пожарников

Компанией Nokia презентована первая в мире «умная» куртка, в которую разработчики заложили способность следить за показателями состояния здоровья непосредственного носителя. Названо устройство специалистами - CHASE Lifetech FR.

Создавали прототип куртки совместно с сотрудниками компании GINA, известной, как разработчик ПО для многих видов бытовых приборов. Инновационный элемент гардероба состоит из системы, включающей десятки датчиков. Для каждого из них определена работа с определенным показателем, с последующей передачей информации на платформу встроенного компьютера. После обработки данных аппаратом, электронной логикой принимаются соответствующие решения, результатом которых может быть соответствующий сигнал для медиков или принятие других необходимых мер.
Nokia показала разработку «умной» куртки для спасателей и пожарников


Если поступающий сигнал будет расценен компьютером, как тревожный, куртка организует связь с медиками в автономном режиме, передав медицинскому учреждению необходимые информационные данные о владельце. Как отметили представители Nokia, способности устройства необходимы для спасателей, пожарных или сотрудников полиции, которые часто рискуют своей жизнью. Причем заряжается CHASE Lifetech FR, с помощью простого USB кабеля.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 18:20
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