Вера Брежнева поделилась сказочным снимком из Парижа

Вера Брежнева в своём микроблоге поделилась новым фото. На данной публикации артистка запечатлена на крыше дома в шикарном платье бело-розового оттенка, встречая рассвет в Париже. Таким своеобразным способом певица не только сказала поклонникам «здравствуйте», но и подкинула им идею подарка на восьмое марта – профессиональная фотосессия.Но на данное предложение откликнулось небольшое количество фанатов. Фолловеры не могли налюбоваться девушкой-подарком. Вера Брежнева получила множество слов восхищения от многочисленных поклонников. Публикация исполнительницы песен в течение двух часов смогла собрать около 94 тысяч отметок «Мне нравится» и более 480 восхитительных комментариев, в которых подписчики писали, что она просто восхитительная девушка.