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Вера Брежнева поделилась сказочным снимком из Парижа

Известная исполнительница песен Вера Брежнева пожелала фанатам «сказочного» утра, обнародовав не менее сказочный снимок. Однако поклонники вернули певицу «на землю».

Вера Брежнева поделилась сказочным снимком из Парижа

Вера Брежнева в своём микроблоге поделилась новым фото. На данной публикации артистка запечатлена на крыше дома в шикарном платье бело-розового оттенка, встречая рассвет в Париже. Таким своеобразным способом певица не только сказала поклонникам «здравствуйте», но и подкинула им идею подарка на восьмое марта – профессиональная фотосессия.

Вера Брежнева поделилась сказочным снимком из Парижа

Но на данное предложение откликнулось небольшое количество фанатов. Фолловеры не могли налюбоваться девушкой-подарком. Вера Брежнева получила множество слов восхищения от многочисленных поклонников. Публикация исполнительницы песен в течение двух часов смогла собрать около 94 тысяч отметок «Мне нравится» и более 480 восхитительных комментариев, в которых подписчики писали, что она просто восхитительная девушка.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 19:00
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