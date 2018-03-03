Представили полностью автономную гостиную на колесах Icona Nucleus

Авто обладает моно-объемным ассиметричным внешним видом, так как у него имеется только одна дверь. В нём отсутствуют традиционные боковые стёкла. Свет в салон проникает за счёт полупрозрачных панелей, из которых сделан салон. Пассажиры гостиной могут видеть, что происходит непосредственно за стеклом. При этом люди на улице не могут разглядеть происходящее внутри версии Icona Nucleus. Крыша состоит из прозрачной и полупрозрачной панели.За счёт применения диффузора под днищем, аэродинамическими расширенными лопастями колесной арки, данный концепт будет иметь коэффициент сопротивления меньше 0,25. Вследствие автономности в салоне отсутствует рулевое колесо и приборная панель. В авто одновременно могут находиться 6 человек. Сиденья трансформировать можно в диван.