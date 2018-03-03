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Анастасия Стоцкая отказалась от обтягивающих платьев из-за лишних килограммов

Анастасия Стоцкая носит свободную одежду из-за проблем с фигурой.

Анастасия Стоцкая отказалась от обтягивающих платьев из-за лишних килограммов


Знаменитая российская исполнительница Анастасия Стоцкая спокойно относится к самокритике, что показала зрителям, когда участвовала в передаче «Модный приговор». Девушка предпочитает носить свободную одежду, поскольку у нее имеются лишние килограммы.

Певица считает, что все представительницы прекрасной половины должны в первую очередь принимать во внимание параметры своей фигуры. Совсем необязательно следовать модным тенденциям и надевать стильные наряды, которые могут подчеркнуть недостатки.

Артистка Анастасия Стоцкая прекрасно знает, что имеет лишний вес, поэтому не позволяет себе носить платья, обтягивающие ее фигуру, но при этом может продемонстрировать свои стройные ножки. Знаменитость поделилась со зрителями своей тайной кличкой, Губка Боб Квадратные Штаны, присвоенную самой себе из-за недостатков в своей фигуре.

Чтобы выглядеть хорошо певица придерживается специальной диеты. Утро ее начинает с овсянки, приготовленной на воде, она не пьет соки с содержанием сахара. Но самой главной проблемой Стоцкой является сладкое, из-за чего знаменитость периодически набирает лишний вес.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 13:44
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