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Житель Волгограда предложил горожанам интим от лица своей экс-жены после взлома ее страницы из-за мести

Пользователи сетей прочитали сообщения от девушки из Волгограда, предлагающей интимные услуги мужчинам в ночное время. Потом горожане узнали о проделках мужчины, писавших их от лица своей экс-супруги после взлома ее страницы из-за мести.

Сначала люди отреагировали иначе на предложение особы провести вечер вместе с двумя парнями, но потом рассмотрели фото и были в недоумении. Они не могли понять, зачем приличная молодая женщина пишет такие странные посты, после чего предположили, что это могли быть проделки хакеров.

Житель Волгограда предложил горожанам интим от лица своей экс-жены после взлома ее страницы из-за мести


Оказалось, что избранник просто решил таким образом отмстить ей за разрыв отношений. Некоторые лица считают виновниками друзей девушки, способных забрать ее телефон во время отдыха, после чего читатели осудили действия мужчины.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:00
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