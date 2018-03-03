В Ивановской области по улицам деревни Иневеж бегают черные собаки из-за выбросов сажевого завода

Это случилось два дня назад, но большое количество токсических веществ было выброшено в атмосферу. Затем на территории появился снег такого оттенка, а также были покрашены машины и животные. В деревне живут 300 семей, которые уже обращались в различные ведомства, желая решить проблему.Однако чиновники сообщили, что “Ивановский техуглерод и резина” не нарушает установленные нормы. Люди хотят жить в домах, где нет ароматов сероводорода вместе с такими проблемами, а также просили руководство о переселении. Оно не поддерживает желание пострадавших особ, упоминая о заселении рядом с объектом.