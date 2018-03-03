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В Ивановской области по улицам деревни Иневеж бегают черные собаки из-за выбросов сажевого завода

СМИ сообщили об инциденте в Ивановской области. По улицам деревни Иневеж после выбросов сажевого завода бегают черные собаки.

Это случилось два дня назад, но большое количество токсических веществ было выброшено в атмосферу. Затем на территории появился снег такого оттенка, а также были покрашены машины и животные. В деревне живут 300 семей, которые уже обращались в различные ведомства, желая решить проблему.

В Ивановской области по улицам деревни Иневеж бегают черные собаки из-за выбросов сажевого завода


Однако чиновники сообщили, что “Ивановский техуглерод и резина” не нарушает установленные нормы. Люди хотят жить в домах, где нет ароматов сероводорода вместе с такими проблемами, а также просили руководство о переселении. Оно не поддерживает желание пострадавших особ, упоминая о заселении рядом с объектом.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:50
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