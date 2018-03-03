В среднем взрослые обращаются к врачу через пять месяцев после появления опасных симптомов

Согласно опросу стало известно, что люди в отдельных случаях намного дольше игнорируют симптомы. Многие из опрошенных людей не обращаются к медикам после того, как возникают проблемы со здоровьем. Поход к врачам люди откладывают в среднем на пять месяцев. Двадцать человек заметили, что прежде чем посетить врача ждут около года. Из исследования следует, что многие люди игнорируют плохое зрение, проблемы с пищеварением, потерю слуха, головные боли. Данные симптомы могут означать приближение слабоумия, депрессии, диабета.Половина опрошенных проверку у врача задержали из-за нежелания траты времени на мед-обследование. 42% признались, что они отрицают проблемы при их возникновении. 4 из 10 людей признались, что за помощью обратились после ухудшения состояния. Каждый пятый врача посетил, когда заставили близкие.